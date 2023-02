Mobilità umana: Fondazione Migrantes, al via un percorso di formazione giuridica

Partirà giovedì 23 febbraio un percorso di formazione giuridica sul tema della migrazione promosso dalla Fondazione Migrantes e affidato a Paola Scevi, direttrice del master in “Diritto delle migrazioni” presso l’Università degli studi di Bergamo. “L’idea sorgiva è di gettare un iniziale, piccolo seme di opportuna formazione, con due incontri tematici, utilizzando la modalità a distanza per facilitare tutti alla partecipazione”, spiega il direttore generale dell’organismo pastorale della Cei, mons. Pierpaolo Felicolo. Il corso è rivolto ai direttori diocesani Migrantes, ai loro collaboratori e agli operatori impegnati nella pastorale della mobilità umana. “È un piccolo seme, gettato però in maniera decisa”, aggiunge mons. Felicolo. Al corso interverranno il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, l’arcivescovo Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, e mons. Felicolo. A moderare gli incontri sarà don Gianromano Gnesotto, direttore della Migrantes della diocesi di Padova.