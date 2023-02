Germania: a Dresda la prossima assemblea plenaria dei vescovi. In agenda guerra in Ucraina, Sinodo e Gmg

Dal 27 febbraio al 2 marzo si svolgerà a Dresda (diocesi di Dresden-Meissen) l’Assemblea plenaria primaverile della Conferenza episcopale tedesca. Vi partecipano 65 membri della Conferenza episcopale tedesca guidati dal presidente, il vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing. La sede sarà l’Hyperion Hotel Dresden. L’Assemblea generale a Dresda era originariamente prevista per il 2021, ma poi si svolse online a causa della pandemia. Al centro delle deliberazioni la situazione in Ucraina a un anno dall’attacco russo che ha scatenato la guerra. Proseguendo nella tradizione di confrontarsi con una Chiesa lontana, i vescovi tedeschi valuteranno la situazione sociale, politica ed ecclesiale in Madagascar. Altri temi saranno i risultati della “visita ad limina” a Roma nel novembre 2022 e le questioni chiave per il prossimo Sinodo mondiale dei vescovi a Roma dell’ottobre 2023, anche alla luce del confronto europeo di Praga. Verranno ripresi i temi del cammino sinodale tedesco in vista della quinta e ultima assemblea che si terrà dal 9 marzo prossimo. I vescovi parleranno ancora di abusi sessuali. Verrà quindi fatto il punto sulla partecipazione dei giovani tedeschi alla XXXVII Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona nell’estate del 2023. Nella sessione di apertura dell’Assemblea plenaria del 27 febbraio parteciperà il nunzio apostolico in Germania, mons. Nikola Eterovic. Saranno inoltre presenti come ospiti speciali il card. Désiré Tsarahazana, arcivescovo di Toamasina, presidente della Conferenza episcopale del Madagascar, con mons. Gabriel Randrianantenaina, vescovo di Tsiroanomandidy.