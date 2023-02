Giornata per la vita: Castellaneta, stasera un incontro sulla “dimensione emotivo-affettiva dei minori”. Interviene il vescovo Iannuzzi

In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, stasera, alle ore 19.30, presso il Salone Montfort della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Ginosa, Francesco Paolo Romeo, studioso dell’età evolutiva e giudice onorario del Tribunale dei minori di Taranto, relazionerà sul tema della “dimensione emotivo-affettiva dei minori”.

L’evento è organizzato in collaborazione con i ragazzi della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo “G. Calo”, l’Agesci Ginosa, l’Azione cattolica diocesana di Castellaneta e l’Oratorio parrocchiale.

Interverranno il vescovo di Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi, il sindaco di Ginosa Vito Parisi e l’assessore alla Pubblica Istruzione Vera Santoro. Coordina l’incontro Rosamaria Busto.