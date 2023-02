Papa Francesco: udienza, invita a pregare per i malati, gli operatori sanitari e “tutti quelli che si prendono cura degli infermi”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Ricordiamo nella preghiera i nostri cari malati perché siano circondati da affetto e siano assicurate loro le cure sanitarie e l’accompagnamento spirituale”. È l’invito del Papa, durante i saluti ai pellegrini polacchi, in cui ha ricordato la Giornata mondiale del malato, che si celebra l’11 febbraio. “Preghiamo anche per gli operatori sanitari e per tutti quelli che si prendono cura degli infermi”, ha proseguito Francesco, che anche nei saluti ai fedeli di lingua italiana ha ricordato: “Siamo nella Novena in preparazione alla memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, che ricorrerà sabato prossimo 11 febbraio. Invoco su di voi la protezione della Vergine Immacolata, affinché vi conservi sempre un cuore gioioso e vi sostenga nel cammino della vita”.