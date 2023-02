Eurostat: Pizza day, prezzi in aumento del 16% in tutta Europa. In Italia +10%

A dicembre 2022 il prezzo della pizza e delle quiche acquistate al dettaglio nell’Ue è aumentato in media del 16% rispetto al dicembre 2021. L’anno precedente, nel dicembre 2021, il prezzo era in media solo del 2% in più rispetto a dicembre 2020. Lo comunica Eurostat in occasione della Giornata nazionale della pizza, domani 9 febbraio (Pizza Day, da non confondere con il World Pizza Day del 17 gennaio). Tra i Paesi Ue, l’aumento più elevato dell’inflazione annuale per pizza e quiche è stato registrato in Ungheria (+46% a dicembre 2022 rispetto a dicembre 2021), seguita da Lituania (+39%) e Bulgaria (+37%). Incrementi minori si sono verificati in Lussemburgo (+7%), Italia (+10%) e Francia (+13%).