Papa Francesco: udienza, “no alla violenza e alla rassegnazione”, “le donne hanno sofferto tanto e continuano a soffrire”

“No alla violenza e alla rassegnazione, sì alla riconciliazione e alla speranza”. Lo ha ribadito il Papa, che ripercorrendo durante l’udienza di oggi in Aula Paolo VI le tappe del suo recente viaggio apostolico in Africa ha citato l’incontro con le vittime della violenza nell’est della Repubblica Democratica del Congo, “regione che da anni è lacerata dalla guerra tra gruppi armati manovrati da interessi economici e politici”. “La gente vive nella paura e nell’insicurezza, sacrificata sull’altare di affari illeciti”, ha fatto notare Francesco, menzionando “le testimonianze sconvolgenti di alcune vittime, specialmente donne, che hanno deposto ai piedi della Croce armi e altri strumenti di morte”: “Hanno sofferto tanto e continuano a soffrire!”, ha aggiunto a braccio. Riferendosi poi all’incontro con i rappresentanti di diverse opere caritative presenti nel Paese, il Papa ha sintetizzato a braccio: “Assistenza sì, non promozione!”.