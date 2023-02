Diocesi: Benevento, parte domani la missione popolare “Abbi cura di lui”

Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli e Fatebenefratelli, come Samaritani accanto ai fratelli nella missione popolare “Abbi cura di lui” a Benevento. Da giovedì 9 a domenica 12 febbraio Fatebenefratelli organizza la missione animata “‘Abbi cura di lui’ – Come Samaritani accanto a chi soffre” che si svolgerà nella parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli in viale Principe di Napoli al Rione Ferrovia di Benevento. “L’obiettivo delle quattro giornate è quello di promuovere la cultura dell’attenzione verso gli ammalati rinnovando il concetto dell’ospitalità tanto caro a San Giovanni di Dio fondatore dei Fatebenefratelli”, viene spiegato. La missione si concluderà domenica con la santa messa presieduta, alle 11, da mons. Felice Accrocca, arcivescovo metropolitana di Benevento, con la presenza dell’Afmal, dell’Unitalsi, Avo e Misericordia.

Nei locali dell’auditorium della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli sarà, inoltre, allestita la mostra del “Buon Samaritano” che si potrà visitare liberamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica.