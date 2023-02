Tratta: Padova, stasera nella basilica di Sant’Antonio veglia presieduta dal vescovo Cipolla e con la partecipazione del rettore Ramina

“Camminare per la dignità” è il tema della IX Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che si celebra oggi, mercoledì 8 febbraio, nel giorno in cui la Chiesa ricorda santa Giuseppina Bakhita, la monaca sudanese, che da bambina ha vissuto l’esperienza traumatica di essere vittima della tratta di esseri umani.

L’appuntamento diocesano con la veglia di preghiera è alle ore 20.30 in basilica di Sant’Antonio a Padova, con la partecipazione rettore della basilica antoniana, padre Antonio Ramina, e del vescovo, mons. Claudio Cipolla, che presiederà la veglia, animata dall’Ensemble “Suoni dal Mondo” del Conservatorio Cesare Pollini di Padova e dalle allieve di “Girasole Danza” asd (Casalserugo) diretta da Angela Stefanello.

La IX edizione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta è un invito a camminare con le popolazioni migranti, come pellegrine e pellegrini della dignità umana, pellegrini di speranza, insieme, giovani, adulti e bambini, persone di diverse tradizioni religiose, diverse culture ed età. Insieme alla ricerca del dono che ciascuna persona è, contro ogni forma di sfruttamento e tratta di persone. È fondamentale in questa giornata incoraggiare e incrementare percorsi educativi e di sensibilizzazione.

Camminare per la dignità si legge nella presentazione del tema è un “camminare con occhi aperti per ri-conoscere i processi che inducono milioni di persone, soprattutto giovani, allo sfruttamento e alla tratta di persone; camminare con il cuore attento per scoprire i percorsi quotidiani di migliaia di persone alla ricerca della libertà e della dignità, percorsi di cura, inclusione ed empowerment; camminare con la speranza nei piedi per promuovere azioni anti-tratta di persone, che ci facciano riscoprire la dignità, che risveglino la gioia di vivere e che liberino la speranza, lasciandoci ispirare dai giovani, dalla loro creatività e forza spirituale; camminare dandosi insieme la mano per costruire una cultura dell’incontro che porti alla conversione dei cuori e a società inclusive, capaci di smascherare stereotipi e di tutelare i diritti di ogni persona”.

E questo “camminare” sarà sottolineato anche nella veglia di preghiera che si svolgerà a Padova che vedrà gruppi di pellegrini giungere alla basilica di Sant’Antonio dopo aver meditato e pregato lungo il cammino.

La veglia, infatti, vedrà un primo momento, dalle 20.30 alle 21.00 di cammino per i gruppi di pellegrini e di attesa animata per quanti saranno in basilica e un secondo momento che inizierà alle ore 21. con la preghiera tutti insieme.

La veglia potrà essere seguita anche in diretta streaming dal sito e canale YouTube della basilica di Sant’Antonio e dal sito della diocesi di Padova.