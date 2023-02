Diocesi: Assisi, al via a Nocera Umbra le celebrazioni in onore di san Rinaldo

“Il nostro Santo patrono Rinaldo rivolge a tutti i suoi figli l’invito a vivere la sua festa come un’occasione di rinnovamento spirituale. L’occasione annuale della sua festa sia un risveglio della vita cristiana che rinasce anche dalla testimonianza di santità del vescovo Rinaldo”. Lo afferma don Ferdinando Cetorelli, parroco e priore del Capitolo della concattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra, in vista della solennità di san Rinaldo, patrono di Nocera Umbra e compatrono della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino che ricorre giovedì 9 febbraio. “La preparazione – prosegue don Ferdinando – ci introduce attraverso le tappe del giovane Rinaldo all’incontro con Gesù che vive ieri oggi e sempre nella storia. Partecipiamo alla sua novena di preghiera e chiediamo la sua protezione, quella che mai è venuta a mancare nel corso di questi secoli. Accostiamoci tutti al sacramento del Perdono e dell’Eucarestia”. Le celebrazioni si aprono oggi, mercoledì 8 febbraio, alle 18 con i primi vespri della solennità e l’apertura dell’urna con la presentazione dei doni votivi da parte delle associazioni, gruppi locali e parrocchie. Alle 19.15 ci sarà la riapertura al culto dopo il restauro della cappella del Santissimo Sacramento, con la celebrazione delle santa messa presieduta dal canonico, mons. Girolamo Giovannini. Giovedì 9 febbraio dopo le messe delle 8 e delle 9.30, alle 11.15 il solenne pontificale sarà presieduto dal vescovo, mons. Domenico Sorrentino. Nel pomeriggio alle 16.45 verranno celebrati i secondi vespri. Seguiranno la processione e la messa. Venerdì 10 febbraio infine, in mattinata, tre le sante messe: alle 8, 9.30 e 11.15. Nel pomeriggio alle 17.30 saranno celebrati i secondi vespri. Seguiranno la chiusura dell’urna del Santo e la messa.