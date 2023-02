Vescovi Puglia: Molfetta, sabato la presentazione del documento “Linee comuni per il Catecumenato”

Il documento “Linee comuni per il Catecumenato in Puglia”, redatto dal Settore Catecumenato della Commissione regionale per l’Annuncio, la dottrina e la catechesi, che è stato approvato dalla Conferenza episcopale pugliese nel dicembre scorso verrà presentato sabato 18 febbraio nel corso di una mattinata ospitata, dalle 9.15, presso l’aula magna del Seminario regionale pugliese Pio XI a Molfetta. All’incontro sono stati invitati i direttori degli Uffici catechistici, i referenti del Settore Catecumenato e i direttori degli Uffici liturgici con le rispettive equipe di lavoro diocesane e quanti nelle comunità parrocchiali insieme ai parroci sono impegnati in percorsi di accompagnamento di catecumeni. Interverranno mons. Donato Negro, arcivescovo di Otranto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, mons. Domenico Caliandro, arcivescovo emerito di Brindisi-Ostuni e presidente della Commissione regionale Dottrina della fede, annuncio e catechesi, mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio catechistico nazionale, don Jourdan Pinheiro, responsabile del Settore Catecumenato dell’Ufficio catechistico nazionale. Al termine della mattinata saranno distribuite le copie delle Linee comuni ad ogni diocesi perché sia consegnata una copia per ogni parrocchia.