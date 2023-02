Sindone: diocesi Torino e Officina della Comunicazione, venerdì presentazione di un progetto crossmediale dedicato al Telo

È in programma per il pomeriggio di venerdì 17 febbraio, a Torino, la presentazione de “La Sindone di Torino – Docu-serie”, progetto crossmediale dedicato al Telo custodito nella cattedrale di San Massimo. All’iniziativa, promossa da arcidiocesi di Torino e Officina della Comunicazione, interverranno mons. Roberto Repole, custode della Sindone e arcivescovo di Torino e Susa, Gian Maria Zaccone, direttore del Centro internazionale di sindonologia, Nicola Salvi e Elisabetta Sola, amministratori di Officina della Comunicazione, e Omar Pesenti, regista della docu-serie. L’incontro, che sarà moderato da Marco Bonatti, responsabile della comunicazione della Commissione diocesana della Sindone, sarà ospitato dalle 17 presso il Polo Teologico Torinese, in via XX settembre 83. Nel corso della presentazione verranno proiettate in anteprima parti della docu-serie che – viene spiegato – grazie alle “riflessioni inedite di mons. Repole e la testimonianza storica di Gianmaria Zaccone, accompagnerà lo spettatore a scoprire il senso profondo della Sindone”.