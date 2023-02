Educazione: Roma, si presenta il 17 febbraio il libro “Educare istruendo”

“La scuola tra educazione e istruzione” è il tema dell’evento in cui verrà presentato il libro “Educare istruendo” di Lino Prenna, venerdì 17 febbraio, alle 17,30, nella sala Barelli della Domus Mariae, in via Aurelia, 481, a Roma.

Insieme all’autore saranno presenti: mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Raffaele Cananzi, presiede, Sergio Cicatelli, coordinatore scientifico del centro Studi per la Scuola Cattolica, Alessia Bartolini, docente di Pedagogia Sociale presso l’Università degli studi di Perugia, Francesca Vagniluca, educatrice e insegnante. “Scuola e società sono un tema, da sempre, di grande attualità – si legga in una nota di presentazione dell’evento -. Argomento di cui la pedagogia si è occupata e su cui grandissimi studiosi, come John Dewey, si sono espressi prendendo una posizione netta. Scuola e società non possono essere separati, in quanto sono profondamente collegati. L’autore riesce a tracciare le linee guida di una teoria e pedagogia della scuola, raccogliendo degli interessanti spunti per guardare al futuro”.