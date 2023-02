Carnevale sociale: Palermo, una festa per giovani e adulti. Eventi in tutta la città

Il carnevale è alle porte. In tanti quartieri di Palermo c’è fermento per questo appuntamento che coinvolge grandi e piccini sotto un unico cappello, quello del divertimento e dell’allegria, ma il carnevale da diversi anni è anche l’occasione per riflettere sui diritti e le periferie. “Finché la barca va?” è infatti il tema del Carnevale sociale e dei Diritti del 2023 di Palermo che quest’anno arriva alla sua quindicesima edizione.

Dopo due anni di pandemia il Carnevale sociale torna con 9 sfilate che attraverseranno i quartieri della città, con l’entusiasmo di tutte le realtà che lo organizzano, delle scuole e degli abitanti. Per la quindicesima edizione si ballerà e si riderà insieme, con tanto divertimento e maschere. Verrà portato in giro per la città un carro allegorico, che in realtà è una vera e propria barca allestita per l’occasione dall’artista Igor Scalisi Palminteri e che trasporterà tutto quello che non si vuole perdere come una moderna Arca di Noè in balia di un prossimo diluvio universale: gli animali in via di estinzione, i libri che non leggiamo più, i vinili, i diritti, ma soprattutto salviamo il nostro cuore. Ecco il calendario delle varie tappe: il 16 febbraio il Carnevale dei bambini, alle 15.30, davanti alla cattedrale e, alle 15, in piazza Gino Zappa, allo Zen; il 17 febbraio, alla Kalsa, alle 15, in piazza Magione (alla scuola Ferrara) e a Montepellegrino; il 18 febbraio, al Cep, alle 15, in via barisano da Trani e alle 16 a Partinico. Poi, le iniziative continueranno il 20 febbraio, al Borgo Vecchio, alle 15, in piazzetta della Pace; e, infine, il 21 febbraio, all’Albergheria, alle 15, in piazza Casa Professa e a Sant’Erasmo, alle 14,30, in via Ingrassia (alla scuola Amari).