Terremoto in Turchia: Misericordie, saranno forniti 25 pallet di aiuti umanitari e 4 moduli per portare i servizi igienici nelle zone più colpite

Le Misericordie hanno risposto prontamente alla chiamata del Dipartimento nazionale di Protezione civile per aiutare la popolazione turca colpita dal sisma.

In particolare – grazie al coordinamento di Area Emergenze – il Movimento fornirà 25 pallet di aiuti umanitari, tra cui coperte, biancheria e vestiario, e 4 moduli per portare i servizi igienici nelle zone più colpite. In preparazione anche 40 pallet di Dpi, tra cui maschere e gel sanificante, per garantire la massima sicurezza sia alla popolazione che agli operatori coinvolti nell’emergenza.

La logistica è stata organizzata con grande cura, per garantire una risposta tempestiva ed efficace all’emergenza: i camion della Confederazione nazionale stanno facendo in queste ore 5 viaggi da Barberino del Mugello all’Hub Protezione civile di Palmanova Udine, per poi trasferire gli aiuti in Turchia.

Sin da ora le Misericordie sono al lavoro in stretta collaborazione con le autorità locali e internazionali per fornire un supporto costante e continuo alle persone colpite dal terremoto, garantendo il massimo impegno e la massima dedizione nella gestione dell’emergenza.