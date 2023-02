Quaresima: Loreto, mons. Dal Cin presiede messa per il Mercoledì delle Ceneri in santuario

Il 22 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, nel santuario di Loreto la santa messa delle ore 18 sarà presieduta da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”.

Dal 28 marzo al 21 marzo, ogni martedì si terranno i “Quaresimali”, incontri di preghiera e riflessione in preparazione alla Santa Pasqua le cui meditazioni saranno tenute da don Gianni Carozza della diocesi di Chieti. Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”.

Il 28 marzo, alle ore 21, si terrà presso la basilica un concerto d’organo dal titolo “I suoni della rinascita”. Ogni venerdì del tempo di Quaresima in basilica si pregherà la Via Crucis alle ore 18.45. Info: www.santuarioloreto.va.