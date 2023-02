Diocesi: Padova, stasera “Cammino di pace” a Valdobbiadene

Prosegue il percorso della lampada della pace partita il 23 novembre da Padova in un cammino a tappe che ha visto un passaggio del testimone prima nel Veneziano (Dolo), quindi nella Pedemontana (Fellette), culminato con la Marcia intediocesana per la pace “Terre di pace” svoltasi lo scorso 29 gennaio coinvolgendo le diocesi di Padova, Treviso e Vicenza.

Ora la lampada di pace del percorso “Custodi di pace”, promosso dalla diocesi di Padova, farà un quarto passaggio con il “Cammino di pace” che si terrà oggi, mercoledì 15 febbraio, a Valdobbiadene. L’appuntamento è alle ore 20.30 nella chiesa di San Gregorio.

Il “Cammino di pace” prevede un percorso con alcune soste e testimonianze. Oltre alla lettura di alcuni testi, porteranno la loro esperienza gli studenti della seconda classe del Liceo scientifico Isiss Verdi che stanno lavorando al progetto “esercizi quotidiani di pace” e che lo scorso novembre hanno incontrato a Roma Papa Francesco; la scrittrice giornalista e corrispondente Annalisa Milani, consulente alle Nazioni Unite in quanto membro della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà; Fatima Benan, giovane donna iraniana. Prima della conclusione in duomo di Valdobbiadene, ci sarà anche l’intervento del sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Al termine del “Cammino di pace” la lampada sarà consegnata a una delegazione proveniente dalla zona dei Colli Euganei, dove si terrà la successiva sosta della lampada di pace.

“Custodi di pace. Una lampada in cammino e otto soste di preghiera” è un percorso nel tempo (sette mesi) e nello spazio (il territorio diocesano) per mantenere viva e costante l’attenzione sulla pace, simbolicamente rappresentata dalla lampada che sarà di volta in volta consegnata alla delegazione della zona successiva che la custodirà per un mese e al termine si ritroverà per pregare nei modi che le comunità troveranno più opportuni, ma sapendosi parte di una Chiesa che coralmente invoca pace e s’impegna per un deciso sì alla pace.