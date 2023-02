Ucraina: vescovi, da oggi fino al 24 febbraio novena di preghiera per “la fine della guerra e l’instaurazione di una pace giusta”

Nel primo anniversario dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, il 24 febbraio 2023, si terrà una veglia di preghiera nel santuario nazionale di Santa Maria a Berdychiv e sarà celebrata una santa messa per “la fine della guerra, la vittoria sul nemico e l’instaurazione di una pace giusta in Ucraina”. Ad annunciarlo sono i vescovi della Chiesa cattolica latina ucraina. All’iniziativa – si legge in una nota della conferenza episcopale ucraina – sarà presente anche l’arcivescovo Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in Ucraina. Inoltre, per nove giorni, a partire da oggi fino al 23 febbraio, i vescovi ucraini invitano le comunità cattoliche del Paese, parrocchiali, monastiche, familiari o individualmente, ad unirsi ad una novena di preghiera.