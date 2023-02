Papa Francesco: nomina padre Michel Jalakh segretario del Dicastero per le Chiese orientali

Il Papa ha nominato segretario del Dicastero per le Chiese Orientali padre Michel Jalakh, finora rettore dell’Antonine University a Baabda, in Libano. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Padre Jalakh è nato il 27 agosto 1966 a Baouchrieh, in Libano. Il 15 agosto 1983 ha emesso la prima professione religiosa nell’Ordine Antoniano Maronita e il 21 aprile 1991 è stato ordinato presbitero. Dal dicembre 2000 al luglio 2008 ha prestato servizio come addetto di segreteria presso la già Congregazione per le Chiese Orientali. Ha conseguito il Dottorato in Ecclesiologia presso il Pontificio Istituto Orientale a Roma nel 2008. Dal 2013 al 2018 è stato segretario generale del Middle East Council of Churches e membro della Commission for Ecumenical Relations of the Catholic Patriarchs and Bishops Assembly in Lebanon. Docente dell’Antonine University a Baabda, ne è diventato rettore nel 2017.