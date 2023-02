È in programma per la serata di venerdì 24 febbraio, a Pinerolo, una Fiaccolata ecumenica per la pace organizzata dalle Chiese cattolica, valdese e ortodossa per le vie cittadine. L’appuntamento è fissato per le 18 davanti al Monumento alle vittime della violenza e dell’intolleranza (viale alberato del giardino De Amicis) da dove partirà il corteo che passerà in piazza San Donato e davanti alla chiesa ortodossa in via Archibugieri, per concludersi in piazza Facta.