Metaverso: WeCa, in onda un tutorial sulle possibilità future della rete

“Abiteremo tutti nel Metaverso?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 15 febbraio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Tomasi si interroga sullo stato di salute del Metaverso e sulle suggestioni sul futuro della rete. In primo luogo, un chiarimento: “La presentazione che ne viene fatta porta sempre più spesso a identificare ogni forma di realtà virtuale con il Metaverso – viene specificato – ma nei diversi settori applicativi, commercio e servizi professionali, intrattenimento e gioco, formazione, riunioni e conferenze a distanza, il Metaverso assume caratteristiche diverse”. Tra Metaverso e metaversi dunque, tra le scommesse di diversi modelli di business la domanda “Il futuro è degli avatar?” potrà portare a risposte non scontate, che più che indicarci quale tra i tanti metaversi avrà successo nel futuro fotograferà l’impatto che la suggestione di un mondo virtuale ha già nel nostro presente.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”. Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.