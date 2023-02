Terremoto in Turchia e Siria: Save the Children, “urgente ricerca delle famiglie dei bambini rimasti soli, no ad adozioni frettolose”

L’adozione non è una risposta adeguata per i minori non accompagnati sopravvissuti al terremoto in Turchia e Siria fino a quando le autorità locali e le agenzie umanitarie non avranno esaurito tutti gli sforzi per rintracciarli e riunirli alle loro famiglie e alla comunità allargata. Lo precisa, oggi, Save the Children, ricordando che le immagini virali di bambini tirati fuori dalle macerie in Siria e Turchia hanno provocato un’ondata di offerte da tutto il mondo per adottare bambini che sembrano aver perso i loro cari.

Tuttavia, evidenzia l’organizzazione, le famiglie colpite, le reti locali, le organizzazioni umanitarie e le autorità sul campo stanno lavorando diligentemente per riunire i bambini alle loro famiglie dirette o allargate. Infatti, la ricezione limitata dei telefoni cellulari, le linee elettriche crollate e i danni alle infrastrutture rendono difficile riunire le famiglie durante una crisi. Gli sforzi per sostenere la ricerca della famiglia, riunire i bambini ai propri cari e trovare cure adeguate nel frattempo per coloro che hanno opzioni limitate sono fondamentali in tempi di emergenza per garantire che i più piccoli rimangano protetti dai pericoli. “È naturale vedere queste immagini strazianti e voler aiutare in ogni modo possibile, ma l’adozione non dovrebbe mai essere perseguita durante o immediatamente dopo un’emergenza come i recenti terremoti in Siria e Turchia. Sebbene le offerte di adozione di bambini che sembrano non accompagnati, separati o che potrebbero aver perso familiari stretti possano essere ben intenzionate, questa non è la soluzione immediata appropriata in questo momento. Save the Children risponde da oltre un secolo ai bisogni dei bambini in situazioni di crisi in tutto il mondo, quindi sa quanto sia importante fornire loro struttura e sostegno nelle loro case e comunità. I bambini hanno già attraversato così tanti sconvolgimenti, che hanno bisogno di sicurezza e supporto in un ambiente il più familiare possibile”, ha dichiarato Rebecca Smith, direttrice ad interim per la protezione globale dell’infanzia di Save the Children International.

Come in tanti altri contesti, molte famiglie in Siria e Turchia hanno accolto minori non accompagnati o separati, figli di parenti, vicini o amici. Pertanto, “il sostegno alle famiglie, anche attraverso denaro per fornire una barriera protettiva, è fondamentale per aiutare a mitigare gli impatti dei terremoti, in particolare per coloro che si prendono cura di persone non accompagnate, separate o che potrebbero aver perso i loro parenti stretti. Il modo migliore per le persone di sostenere i bambini è donare a organizzazioni locali fidate sul campo e agenzie umanitarie che hanno esperienza in questo settore”.