Papa Francesco: udienza, “andare nel mondo senza mondanità”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Non appoggiarsi sulle certezze materiali, andare nel mondo senza mondanità”. È lo “stile” raccomandato ai cristiani per la loro testimonianza nel mondo. Lo ha detto il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata allo zelo apostolico.” Delle volte uno vede qualche persona che trasloca, e che dice di dare la vita al Signore ma si porta tanti bagagli”, ha denunciato Francesco a braccio: “Questo non è il Signore, col Signore l’equipaggio è leggero. Io vado al mondo non con lo stile del mondo, con i valori del mondo”. “Per la Chiesa cadere nella mondanità è il peggio che può accadere”, il monito: “Vado con semplicità. Ecco come si annuncia: mostrando Gesù, più che parlando di Gesù. E, infine, andando insieme: il Signore invia tutti i discepoli, ma nessuno va da solo. La Chiesa apostolica è tutta missionaria e nella missione ritrova la sua unità”. “Andare miti e buoni come agnelli, senza mondanità, e andare insieme”, ha concluso il Papa: “Qui sta la chiave dell’annuncio, del successo dell’evangelizzazione. Accogliamo questi inviti di Gesù: le sue parole siano il nostro punto di riferimento”.