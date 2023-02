Diocesi: Pavia, stasera il vescovo presiede una messa nel 30° della morte del venerabile don Enzo Boschetti

La diocesi di Pavia ricorda il venerabile don Enzo Boschetti nel trentesimo della morte. Nella serata di lunedì 13 febbraio alla presenza della responsabile di Unità Cdg Michela Ravetti e di don Arturo Cristani, sono stati presentati i nuovi podcast con la voce e le riflessioni di don Enzo Boschetti che la Casa del Giovane ha creato e che sta mettendo in rete in questi giorni in occasione delle varie iniziative organizzate per ricordare i 30 anni dalla nascita al cielo di don Enzo Boschetti. I podcast sono disponibili sulla piattaforma Rss.com con il titolo di “Don Enzo, una santità che condivide”, sono stati curati dall’Archivio della Cdg, coordinato da don Arturo Cristani e sono presenti anche su Spotify, su Amazon Music, su Google Podcast”. Durante la serata è stato anche presentato il volume “Don Enzo, una vita che condivide”, la biografia di don Boschetti scritta da Enrico Impalà proprio in occasione dei 30 anni dalla sua dipartita.

Stasera, alle ore 18.30, giorno della sua morte, viene celebrata una santa messa presieduta dal vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Infine, domenica 19 febbraio alle ore 20.45 a Costa de’ Nobili, paese natale di don Enzo, verrà recitato un santo rosario itinerante dalla chiesa del paese fino a Casa Abramo; è previsto anche un momento di preghiera sulla tomba del Venerabile. I podcast possono essere ascoltati con qualsiasi strumento che abbia una connessione Internet (smartphone, pc, tablet) e sono disponibili gratuitamente all’indirizzo https://rss.com/it/podcasts/don-enzo-b/.