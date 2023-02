Università Cattolica: Gasbarrini (Medicina e chirurgia), 5.330 gli studenti iscritti alla Facoltà, 355 i progetti attivati

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Presso l’Università Cattolica, sede di Roma, sono 5.852 gli studenti iscritti; 5.330 alla Facoltà di Medicina e chirurgia. A renderlo noto è questa mattina il preside della Facoltà Antonio Gasbarrini, nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo. Sono 355 i progetti universitari attivati, di cui 24 progetti da bandi pubblici; 16 progetti da bandi privati; 115 consulenze; 45 contributi e donazioni alla ricerca; 155 ricerche finanziate dall’ateneo.

“Le 3 macroaree in cui è divisa la nostra Facoltà (Biologica, Medica e Chirurgica) comprendono 493 docenti: 62 professori ordinari, 172 professori associati, 259 ricercatori. Colleghi di valore assoluto che producono costantemente ricerche di eccellenza che nel solo 2022 hanno esitato, in oltre 2000 lavori pubblicati su Pubmed per oltre 8.000 punti di impact factor”, ha ricordato Gasbarrini. “Sono i 355 progetti universitari nazionali finanziati – ha proseguito -; 12 i progetti europei finanziati; 12 i progetti a valere sul Pnrr e sul piano complementare del Pnrr. Per un totale di oltre 20 milioni di euro vinti nel solo 2022. Questi risultati si sono potuti raggiungere solo grazie ai nostri professori e ai nostri ricercatori, oltre ai tanti giovani talentuosi che, con contratti di lavoro precario, contribuiscono alle attività di ricerca assistenza e didattica del nostro campus”.