“Mentre l’attenzione del mondo è altrove, i bambini e le famiglie in Afghanistan stanno lottando per sopravvivere a un inverno rigido senza precedenti”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef per l’Italia. “Abbiamo notizie dai nostri colleghi sul campo nel Paese di centinaia di bambini e bambine morti solo a gennaio. È davvero una notizia tragica che si aggiunge a questo momento difficile a livello globale”, conclude Iacomini.