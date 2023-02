Diocesi: Terni, donato all’Unitalsi un nuovo automezzo per il trasporto dei malati e disabili

(foto diocesi Terni-Narni-Amelia)

L’Unitalsi di Terni si dota di un nuovo automezzo per il trasporto di persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto, come nello spirito dell’associazione cattolica. È stato il vescovo mons. Francesco Soddu a benedire il nuovo pulmino Fiat Stellantis Doblò, che può trasportare 3 disabili con carrozzina e 3 operatori, al termine della messa per la Giornata mondiale del malato, celebrata nella cattedrale di Terni.

Un’operazione resa possibile grazie al contributo della Fondazione Carit di Terni e dalle donazioni di alcuni volontari e disabili della sottosezione Unitalsi di Terni. “Il mezzo sarà utilizzato per consentire alle persone con disabilità di partecipare alle attività dell’Unitalsi, per i pellegrinaggi nei Santuari italiani, per le giornate di ritiro spirituale, per le giornate ricreative e per poter accompagnare coloro che ne hanno bisogno, a visite mediche, ricoveri o dimissioni ospedalieri, esami diagnostici”, sono le parole di Pietro Fioretti, presidente di Unitalsi Terni, che conclude: “Tale attività è svolta dai volontari dell’Unitalsi durante tutto l’anno, realizzando così un importante assistenza complementare ai tradizionali servizi offerti dalla pubblica sanità”.