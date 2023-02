Guerra in Ucraina: Von der Leyen (Commissione Ue), “aumentiamo la pressione” sulla Russia “con un decimo pacchetto di sanzioni”

“Da quasi un anno la guerra di aggressione della Russia semina morte e distruzione. Stiamo facendo pagare la Russia. Oggi aumentiamo la pressione con un decimo pacchetto di sanzioni. Proporremo nuovi divieti commerciali e controlli alle esportazioni di tecnologie critiche verso la Russia, per il valore complessivo di 11 miliardi di euro. Proporremo restrizioni a 47 specifiche componenti elettroniche utilizzate dai sistemi militari russi, come droni, missili ed elicotteri”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante la plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo sul pacchetto di sanzioni contro la Russia previsto entro il 24 febbraio. “Per la prima volta proponiamo di includere nelle sanzioni anche le entità iraniane, come quelle legate alla Guardia Rivoluzionaria iraniana che hanno fornito alla Russia droni per attaccare le infrastrutture civili in Ucraina. Per questo includiamo sette entità iraniane al regime di sanzioni a cui è ora vietato di vendere tecnologie alla Russia. Siamo pronti a sanzionare altre entità iraniane o di altri Paesi che sostengono la Russia con tecnologie critiche”. Sul fronte delle fake news diffuse dalla propaganda russa, ha aggiunto: “Proporremo di inserire in un elenco per le sanzioni propagandisti di Putin, politici e militari”. Per la ricostruzione dell’Ucraina “rintracceremo gli oligarchi che cercano di nascondere o vendere i loro beni per sfuggire alle sanzioni in vista del possibile utilizzo di beni pubblici russi per finanziare la ricostruzione in Ucraina”, ha detto Von der Leyen.