Sport: Csi Reggio Calabria, oltre 150 ragazzi hanno partecipato a iniziative per la Giornata contro il bullismo

(Foto; Csi Reggio Calabria)

Domenica scorsa oltre centocinquanta bambini e ragazzi del territorio metropolitano di Reggio Calabria si sono riuniti per dire no al bullismo. Infatti, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo, nove società sportive di calcio e volley sono scese in campo al PalaColorCsi di Pellaro e al centro sportivo Sporting Club Bocale. All’interno del progetto “Arianna. Fuori dal Labirinto”, sostenuto da “Con i Bambini”, il Csi di Reggio Calabria, si legge in una nota diffusa oggi, ha presentato l’attività che ha coniugato tornei sportivi, giochi e laboratori educativi all’interno dello spogliatoio. Tema della giornata: il bullismo, inteso non solo come comportamenti diretti di violenza fisica ma anche tutti quegli episodi che attraverso parole offensive, minacciose o intimidazioni portano all’isolamento di una “vittima”. L’équipe psico-pedagogica del Comitato Csi di Reggio Calabria ha scelto questo percorso per provare, attraverso il gioco e lo sport, a dare risposte concrete e lasciare segni efficaci tra i ragazzi. Il campo, durante il pomeriggio, ha pertanto lasciato spazio ad un laboratorio educativo all’interno dello spogliatoio. L’attività, guidata da Federica Gatto, è stata accolta positivamente dai ragazzi che, tra una gara e l’altra, hanno “giocato una nuova ed entusiasmante partita”, quella dentro gli spogliatoi. Al PalaColorCsi di Pellaro, in vista dei Campionati giovanili “Sport&Go!”, è andata di scena la festa del mini volley Csi. L’evento, pensato e coordinato da Valentina Pagano e Nicola Marra, ha visto in campo numerose piccole atlete e tante famiglie. Prezioso, in questo contesto, l’apporto degli istruttori e volontari Csi. Al centro sportivo Sporting Club di Bocale, invece, parrocchie, associazioni e oratori in campo per il Trofeo di calcio a 5: “Al Centro dello spogliatoio 20.23”. Un pomeriggio di festa tra partite in campo e laboratori promossi dagli educatori, istruttori e volontari del Csi Reggio Calabria. L’idea e i laboratori che coniugano partite campo e nello spogliatoio, in questa stagione sportiva, accompagneranno tutte le gare dei Campionati giovanili del Csi reggino. “Un percorso innovativo e significativo che, ancora una volta, vuole fare del gioco e dello sport, veri ed efficaci strumenti educativi e di cambiamento”, si legge nella nota.