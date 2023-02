Tutela dei minori: Siracusa, al via un laboratorio coordinato da don Di Noto e don Zappulla

Si aprirà, oggi pomeriggio, alle 16 presso l’Istituto di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa, il primo “Laboratorio sulla tutela dei minori e persone vulnerabili: un bambino amato non sarà mai abusato”. Il Laboratorio è coordinato da don Fortunato Di Noto e da don Andrea Zappulla, docenti del San Metodio e membri del Servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili delle diocesi di Noto e Siracusa.

I relatori sono, oltre i coordinatori, gli esperti dell’Associazione Meter: l’avvocato Maria Suma, la psicologa Arianna Consiglio, e Carlo Di noto, direttore Meter, esperto di sicurezza informatica. La durata del Laboratorio è di 40 ore.

Obiettivo del Laboratorio, di alto profilo professionale e scientifico e con carattere e finalità pastorali, “fornire ai destinatari i contenuti teorici e pratici, gli ausili per il riconoscimento rapido dei segnali di disagio del bambino, gli indicatori di abuso, che necessitano dell’intervento di operatori qualificati”, spiega un comunicato. “La conoscenza del fenomeno dell’abuso minorile, delle norme canoniche e civili in tema di abuso, delle Linee guida sull’abuso ideate dalla Conferenza episcopale italiana, oggetto dello svolgimento del corso, consente di costruire e di diffondere una pastorale minorile volta alla prevenzione e alla difesa dell’infanzia”, conclude il comunicato.