Libri: Roma, domani presentazione del volume “Fratelli tutti? Credenti e non credenti in dialogo con Papa Francesco”

È in programma per il pomeriggio di giovedì 16 febbraio, a Roma, la presentazione del volume “Fratelli tutti? Credenti e non credenti in dialogo con Papa Francesco” (Castelvecchi) a cura di Debora Tonelli, rappresentante della Georgetown University a Roma e ricercatrice stabile presso il Centro per le Scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. L’iniziativa sarà ospitata dalle 16.30 presso la chiesa di S. Ignazio in piazza S. Ignazio. Interverranno Sebastiano Maffettone, direttore dell’Osservatorio Ethos Business dell’Università Luiss, Chiara Porro, ambasciatore di Australia presso la Santa Sede, e padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, moderati da Antonio Cecere, vicepresidente di Filosofia in Movimento.

“L’enciclica Fratelli tutti – si legge in una nota – pone a ciascuno di noi domande sul modo in cui ci relazioniamo agli altri e su come ci poniamo di fronte alle sfide del nostro tempo. Nove intellettuali, credenti e non credenti, hanno intrapreso un dialogo per affrontare insieme queste domande. Ne è risultata una pubblicazione in cui, più che fornire risposte, l’autrice e gli autori tracciano possibili percorsi di riflessione e si interrogano sui modi di interpretare la fratellanza. In ‘Fratelli tutti? Credenti e non credenti in dialogo con Papa Francesco’ spiritualità, politica, diritto, filosofia sono luoghi privilegiati di questo dialogo, tenendo sempre viva l’attenzione alle conseguenze pratiche del pensiero”. Gli scritti raccolti nel volume sono di Domenico Bilotti, Antonio Cecere, Giovanni Luchetti, Gianfranco Macrì, Paolo Quintili, Mario Reale, padre Antonio Spadaro , Debora Tonelli, Gianni Vattimo.