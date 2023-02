Unione europea: via libera dal Parlamento al sostegno di Frontex alla Macedonia del Nord per la gestione delle frontiere

Il Parlamento europeo dà il via libera al sostegno di Frontex alla Macedonia del Nord per la gestione delle frontiere. Gli eurodeputati hanno approvato, con 511 voti a favore, 104 contrari e 20 astensioni, la conclusione di un accordo internazionale tra l’Ue e la Macedonia del Nord sulle attività operative svolte dall’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera (Frontex). L’accordo fornisce un quadro giuridico per l’invio di squadre del corpo permanente di Frontex per “sostenere le autorità della Macedonia del Nord nelle attività di gestione delle frontiere e rispondere alle sfide migratorie e di sicurezza lungo la rotta dei Balcani occidentali”.

L’accordo stabilisce che “le attività operative congiunte vengono avviate su richiesta delle autorità macedoni sulla base di un piano operativo”. Il personale deve “rispettare pienamente i diritti fondamentali, compreso l’accesso alle procedure di asilo, e prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili”. Il responsabile di Frontex per i diritti fondamentali monitorerà le attività operative e potrà effettuare visite in loco. A ciascuna attività operativa sarà assegnato un responsabile dei diritti fondamentali. L’accordo entrerà formalmente in vigore dopo la notifica, da parte dell’Ue e della Macedonia del Nord, del completamento delle procedure interne di ratifica.