Spagna: card. Osoro (Madrid), “a Natale abbiamo sperimentato che l’essenza del cristianesimo è l’amore”

Cosa resta del Natale, quando le feste sono passate? Parte da qui la riflessione dell’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, nella sua lettera settimanale. “Abbiamo potuto sperimentare che l’essenza del cristianesimo è nell’amore”, afferma il porporato, ricordando che “la grande novità che viviamo da cristiani è che Dio si è manifestato in mezzo a noi”.

“Il cristianesimo – osserva il cardinale – è portatore di un messaggio luminoso sulla verità dell’uomo. Il Signore ha voluto depositare questo tesoro nella Chiesa perché lo comunichi a tutti gli uomini. La vita cambia quando abbiamo i sentimenti di Gesù, quando smettiamo di considerare il potere, la ricchezza o il prestigio come i grandi valori”. In questi giorni, prosegue l’arcivescovo di Madrid, “siamo stati invitati ad aprire la nostra vita e il nostro cuore a Gesù Cristo”, a “essere liberi con la libertà che Lui ci dà” e a “vivere con i suoi sentimenti in mezzo a il mondo, nelle situazioni concrete che viviamo”.

L’incontro con Gesù, chiarisce il card. Osoro, “dà un nuovo orizzonte per la vita, un orientamento decisivo”, perché “non sei solo un’immagine, sei un figlio di Dio”.