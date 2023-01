Riconoscimenti: Valmontone, sabato 14 gennaio consegna della Chiavi della Città all’arcivescovo D’Ascenzo

“Sabato 14 gennaio alle ore 12, presso Palazzo Doria Pamphilj, a nome di tutta la nostra comunità verranno consegnate a mons. Leonardo D’Ascenzo le Chiavi della Città”. Lo si legge in un comunicato a firma del sindaco di Valmontone (Roma), Alberto Latini.

Nella nota il sindaco fa riferimento alle ragioni del riconoscimento all’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie: “Questa onorificenza viene conferita al nostro amato don Leonardo come riconoscimento per la sua meritoria opera di pastore e guida spirituale della Chiesa, oggi chiamato a ricoprire importanti ruoli fuori del suo paese natale. Sarà bello stringerci tutti intorno a lui per testimoniare il nostro affetto e per farlo sentire a casa!”.

L’evento si terrà in un giorno particolare per mons. Leonardo D’Ascenzo, quello del suo quinto anniversario dell’ordinazione episcopale, avvenuta nel Palasport di Velletri il 14 gennaio 2018, attorniato dalle due comunità di Velletri-Segni e Trani-Barletta-Bisceglie.

“Cogliamo questa occasione – dichiara don Sergio Pellegrini, vicario generale di Trani-Barletta-Bisceglie – per porgere al nostro pastore sentimenti di felicitazioni per il riconoscimento della sua Città natale e auguri per il suo ministero di guida della nostra Chiesa diocesana, unitamente alla preghiera per lui”.

Mons. Leonardo D’Ascenzo è nato a Valmontone (Rm), nella diocesi di Velletri-Segni, il 31 agosto 1961; ordinato presbitero il 5 luglio 1986; eletto alla sede arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie il 4 novembre 2017; ordinato vescovo il 14 gennaio 2018. Ha fatto il suo ingresso ufficiale in arcidiocesi il 27 gennaio 2018. È segretario della Commissione episcopale della Cei per il clero e la vita consacrata e vescovo delegato della Commissione regionale della Conferenza episcopale pugliese per la Famiglia e la vita e per la Pastorale giovanile.