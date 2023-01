Diocesi: Foligno, domenica 15 gennaio affidamento di tutti i giovani alla Maria

Domenica 15 gennaio, in occasione della solennità della Madonna del Pianto, patrona della città e della diocesi di Foligno, il Capitolo della cattedrale propone a tutti i gruppi giovanili della diocesi di Foligno di partecipare alla santa messa delle ore 12 che sarà dedicata ai giovani. La Pastorale giovanile diocesana accoglie quest’invito e chiede la massima diffusione e partecipazione visto che sarà anche un’occasione per affidare i giovani a Maria, figura e icona che Papa Francesco ha scelto per quest’anno in vista di della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona che si terrà dal 1° al 6 agosto 2023.