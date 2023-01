Diocesi: Campobasso, il 13 gennaio presentazione di “Meridiani di pace”. Ricavato in parte destinato ai ragazzi di Sabra e Shatila, in Libano

Sarà presentato, il 13 gennaio (ore 18), a Campobasso, il libro “Meridiani di pace” di Roberto Sacchetti. Interverranno l’arcivescovo Gian Carlo Bregantini, Ylenia Fiorenza, direttore della scuola di Cultura e formazione socio politica “G. Toniolo”, l’editore Vincenzo Manocchio, il regista e pubblicista William Mussini e l’autore Roberto Sacchetti. Si tratta di un’opera che, spiegano i promotori della presentazione, nella forma originale di un colloquio con autori passati presenta indirettamente una visione della guerra russo-ucraina completamente autonoma da quella affermatasi in modo quasi univoco nel mondo dell’informazione, risalendo alle cause e sostenendo comunque le ragioni della trattativa. Alla proposta del libro è collegato un Progetto missionario a cura di padre Abdo Raad e che riguarda il Centro polivalente per ragazzi di Sabra e Shatila, in Libano, ai quali andrà parte del ricavato della vendita. Il campo di Sabra e Shatila è tristemente famoso per l’eccidio, compiuto dalle Falangi libanesi e dall’Esercito del Libano del Sud, con la complicità dell’esercito israeliano, di un numero di civili compreso fra 762 e 3.500, prevalentemente palestinesi e sciiti libanesi. La strage avvenne fra le 6 del mattino del 16 e le 8 del mattino del 18 settembre 1982 nel quartiere di Sabra e nel campo profughi di Shatila, entrambi posti alla periferia ovest di Beirut.