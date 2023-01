“Nei giorni scorsi abbiamo reso grazie a Dio per la persona, l’insegnamento e l’esempio del Papa emerito Benedetto XVI”. Lo ha ricordato il Papa al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI. “La sua fede – l’augurio pronunciato salutando i fedeli polacchi – vi stimoli nella crescita spirituale, basata sulla verità del Vangelo e sull’amore fraterno, testimoniati in famiglia, nell’ambiente di lavoro e nella vita sociale”.