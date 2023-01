Ambiente: Ingv, venerdì 13 gennaio apre le porte delle sue sedi per “Parole della Terra – Giornata dell’alfabetizzazione sismica”

Venerdì 13 gennaio si tiene “Parole della Terra – Giornata dell’alfabetizzazione sismica”, la manifestazione che l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) promuove per parlare di terremoti, di ambiente, di vulcani e dell’importanza delle nostre azioni per la prevenzione sismica e per la salvaguardia della Terra. “Un’occasione speciale per conoscere le attività di ricerca e servizio dell’Ingv e per condividere con tutti la nostra costante attenzione verso il territorio, l’ambiente e la mitigazione dei rischi”, spiega l’Istituto in una nota.

Per l’occasione l’Ingv apre le porte al pubblico di molte sedi d’Italia. Si potrà entrare nel vivo dei laboratori scientifici e nelle sale di monitoraggio sismico e vulcanico, oltre a “giocare” con i ricercatori a “fare scienza”’. Incontri, convegni e presentazioni si terranno in tutte le sedi. In particolare, a Roma, la sede centrale aprirà le sue porte al pubblico dalle 14,30 alle 18,30. I ricercatori presenteranno le molteplici attività dell’ente attraverso percorsi espositivi e seminari dedicati all’ambiente, ai vulcani e ai terremoti. Si apriranno le porte della Sala nazionale di monitoraggio sismico e da maremoto. Con gli scienziati i laboratori saranno un luogo di conoscenza, meraviglia e… gioco. In tutti i percorsi proposti, ci sarà uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, mentre i bambini più piccoli potranno visitare i percorsi insieme ai loro genitori.

A Napoli, dalle 9,30 in poi, il pubblico sarà accolto nella cornice dell’Osservatorio vesuviano sul Vesuvio. La sede storica del più antico Osservatorio vulcanologico del mondo propone un ricco programma di attività, per alcune delle quali è prevista la prenotazione obbligatoria. Sarà possibile visitare la sede storica, assistere alla proiezione di filmati inediti, partecipare a visite guidate, seminari ed exhibit unici.

A Catania, la sede dell’Osservatorio etneo dell’Ingv sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 18. I visitatori potranno entrare nella Sala operativa di sorveglianza dei vulcani siciliani. I ricercatori terranno, inoltre, dei seminari di approfondimento dedicati alle ricerche sull’ambiente, sui vulcani e sui terremoti.

A Grottaminarda (Av), nella sede Irpinia dell’Ingv, i ricercatori aprono per la prima volta le porte al pubblico dalle 10 alle 20. Potranno visitare la mostra “Terremoti: attenti agli elementi – dettagli che salvano la vita” che, esposta già in molti luoghi d’Italia, vuole attirare l’attenzione sulla vulnerabilità degli edifici e sulle azioni che possono contenerla.