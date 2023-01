David Sassoli: mons. Crociata (Comece), “lascia un segno profondo in Europa”. Oggi a Bruxelles cerimonia in Parlamento e messa al Sablon

David Sassoli (Photo SIR/European Parliament)

(Bruxelles) “Il presidente Sassoli è una figura destinata a lasciare un segno profondo e una traccia indelebile in Europa, oltre che nella memoria dei cittadini europei e delle istituzioni pubbliche nelle quali ha militato con convinzione e passione, promuovendo gli ideali del progetto europeo”. Lo afferma mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e primo vicepresidente della Comece, la Commissione degli episcopati dell’Unione europea, nell’anniversario della morte di David Sassoli (11 gennaio 2022), presidente del Parlamento europeo dal luglio 2019 fino alla prematura scomparsa. Questa sera mons. Crociata celebrerà una messa nella chiesa Notre Dame des Victoires al Sablon (ore 19), “ricordando l’importanza dell’opera di Sassoli per il bene comune in Europa”. Concelebreranno don Claudio Visconti, responsabile della comunità cattolica italiana a Bruxelles, e don Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sostenuto l’iniziativa invitando a partecipare alla funzione religiosa, aperta al pubblico. Sempre oggi alle 12, al Parlamento europeo, si terrà un momento celebrativo in ricordo di David Sassoli.