Diocesi: Novara, domenica 15 gennaio in tutte le parrocchie si pregherà per le scuole cattoliche

Una preghiera per le scuole cattoliche presenti sul territorio. È quanto sono invitate a fare, domenica 15 gennaio, le comunità parrocchiali della diocesi di Novara. “In queste settimane, nelle quali tante famiglie sono coinvolte nel dover scegliere la scuola per i propri figli, ci pare opportuno ricordare la presenza significativa della scuola cattolica nella nostra diocesi”, hanno scritto in una lettera il vicario per la Pastorale, don Brunello Floriani, e il direttore dell’Ufficio Scuola diocesano, Paolo Usellini. Ricordando le parole di san Giovanni Paolo II, viene posta attenzione su quella “passione educativa ancora oggi viva, che sostiene la crescita di molti alunni nella nostra diocesi di Novara, dove sono attive diverse scuole che fanno riferimento ad un carisma di Congregazione o di Ordine, oppure nate come attività pastorali legate alle parrocchie”. “Un lavoro meraviglioso – evidenziano don Floriani e Usellini – che richiede sforzo e impegno a chi lavora all’interno delle scuole ma che necessita anche del sostegno e della preghiera dell’intera comunità ecclesiale perché, di fronte al mutare dei tempi, la scuola cattolica continui a saper cogliere, con l’intuizione che viene dall’amore, le risposte più efficaci a bisogni e problemi nuovi”.

Per questo motivo domenica si pregherà affinché “la scuola cattolica presente nella nostra diocesi” possa essere “sia luogo di crescita nella fedeltà a Cristo, unico maestro, e coraggiosa nella testimonianza e nell’annuncio del Vangelo”; e “per tutti gli insegnanti, gli educatori e per tutti coloro che operano nel mondo della scuola” chiedendo al Signore di donare “forza e speranza a quanti lavorano, accanto alle famiglie, per accompagnare la crescita umana delle giovani generazioni, perché non si lascino vincere dalle difficoltà e dalle incomprensioni”.