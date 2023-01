Migranti: Msf, la Geo Barents in viaggio con il mare in tempesta. Arriverà ad Ancona domattina

Un naufrago che ha subito torture in Libia a bordo della Geo Barents diretta ad Ancona - (foto: Nyancho NwaNri)

Il ponte della nave di ricerca e soccorso Geo Barents di Medici senza frontiere è completamente allagato a causa del maltempo e onde alte fino a due metri e mezzo. L’arrivo al porto assegnato di Ancona, inizialmente previsto per oggi pomeriggio, è perciò ulteriormente ritardato a domani, giovedì 12 gennaio, alle 8 del mattino. Medici senza frontiere aveva chiesto alle autorità italiane di autorizzare un trasbordo dei 73 naufraghi su Ocean Viking ma la richiesta non è stata accettata. “A bordo abbiamo persone fuggite dai centri di detenzione in Libia. Un ragazzo ha segni di bruciature, un altro ha un proiettile nel ginocchio, frutto di una tortura subita di recente”, ha raccontato Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi della Geo Barents. “Viaggiamo in piena sicurezza, ma questa è la situazione sul ponte inferiore della Geo Barents: allagato”.