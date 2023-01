Diocesi: Belluno, sabato 14 gennaio “Sulla loro pelle” dà il via al percorso socio-culturale intitolato “Sortirne insieme”

“Sulla loro pelle”. Ha questo titolo l’incontro per genitori, insegnanti, educatori e cittadini in programma sabato 14 gennaio, a Belluno, per sensibilizzare e riflettere sulla salute dei giovani del territorio. A partire dalle 14.30 presso la sala Bianchi del Comune, verranno innanzitutto presentati quelli che possono essere i segnali di un disagio importante o di un disturbo in adolescenza, di fronte ai quali è fondamentale attivarsi e chiedere aiuto. In particolare, si approfondiranno i “Disturbi del comportamento alimentare: come riconoscerli, prevenirli e affrontarli”. Interverranno su queste tematiche Sara Bertelli, psichiatra del servizio Disturbi alimentari dell’Asst “Santi Paolo e Carlo” di Milano, e Sara Novero, psicologa-psicoterapeuta, dell’onlus “Nutrimente” di Milano. Porterà poi la propria testimonianza Stefano Bertomero, vicepresidente del Coordinamento nazionale per i disturbi alimentari. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata a “La promozione e cura della salute dei giovani come compito di tutta la comunità”: a parlarne sarà Gino Mazzoli, docente dell’Università Cattolica di Milano, impegnato come ricercatore e consulente di servizi sociali, educativi e sanitari.

L’incontro di sabato è la prima iniziativa che il Comitato “Belluno comunità che educa” – al quale aderiscono “Insieme si può”, il gruppo Agesci Belluno 3, gli Scout d’Europa, le associazioni “Bucaneve”, “Amici delle scuole in rete”, le cooperative “Samarcanda” e “San Giorgio”, le “Scuole in rete”, l’Ufficio Inclusione del Uat di Belluno, l’Ufficio Scuola della diocesi di Belluno-Feltre – promuove nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani con il motto “Sortirne insieme”.