Comunicazione: WeCa, oggi online il tutorial “Venngage.com, strumento per la creazione di infografiche”

(Foto: WeCa)

“Venngage.com, strumento per la creazione di infografiche” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il primo tutorial dell’anno solare 2023, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Danilo Di Leo, propone uno strumento che volontari e operatori pastorali di parrocchie, diocesi, associazioni o istituti religiosi possono inserire nella loro cassetta degli attrezzi.

Venngage.com è un sito che “permette di realizzare contenuti ad alto impatto visivo, informativi e in grado di catturare l’attenzione del lettore in qualsiasi contesto vengano usati, online e offline” anche senza alcuna competenza in campo grafico. Data l’estrema importanza dell’immagine nei linguaggi digitali, strumenti – anche in parte gratuiti, come Venngage – possono rivelarsi decisivi per dare una marcia in più alla comunicazione sui social, sul web, ma anche su supporti fisici tradizionali.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.