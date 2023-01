Settimana preghiera unità cristiani: Mondovì, domenica 15 gennaio celebrazione nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dedicata quest’anno al tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), è in programma per domenica 15 gennaio, a Mondovì, una celebrazione ecumenica che sarà ospitata dalle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù. L’iniziativa vede coinvolte la Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso di Mondovì, la Chiesa cristiana evangelica di Mondovì, la Chiesa ortodossa romena San Giacomo di Putna di Fossano/Mondovì, la Chiesa ortodossa San Giovanni in Suceava di Mondovì e la Chiesa greco-cattolica ucraina.