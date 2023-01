Diocesi: Napoli, la settimana prossima gli Esercizi spirituali per sacerdoti. “Dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà”

La prossima settimana, dal 16 al 20 gennaio, la diocesi di Napoli organizza gli Esercizi spirituali per sacerdoti sul tema “Dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà”. Gli Esercizi spirituali per sacerdoti sono promossi dall’Ufficio Formazione permanente del clero. Saranno predicati da suor Anna Maria Vitagliani, religiosa di Nazareth. Si terranno presso la casa di spiritualità “Armida Barelli” ad Alberi (Na). I Venerdì della Parola, per la preghiera e il confronto sul lezionario domenicale, riprendono venerdì 13 gennaio alle 10 sempre al Seminario arcivescovile, in viale Colli Aminei, 3, a Napoli.