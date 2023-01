Papa Francesco: udienza, “non dimentichiamo la martoriata Ucraina, sempre nel nostro cuore”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, sempre nel nostro cuore!”. Lo ha detto il Papa, al termine dei saluti in lingua italiana che come di consueto concludono l’udienza del mercoledì, svoltasi in Aula Paolo VI. “A questo popolo che sta sperimentando crudeli sofferenze rinnoviamo il nostro affetto, la nostra vicinanza, la nostra preghiera”. “E ora sosterò alcuni istanti in silenzio davanti alla Madonna conosciuta come Madonna del popolo, venerata in Belarus – ha annunciato Francesco a proposito del gesto compiuto poco dopo, prima della benedizione finale – pregando per quel caro Paese e per la pace. Vi invito a unirvi spiritualmente a questa preghiera”.