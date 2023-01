Diocesi: Pompei, domani al santuario concelebrazione per i 10 anni dell’ingresso dell’arcivescovo Caputo

Domani, giovedì 12 gennaio, alle 19, la comunità ecclesiale di Pompei si ritrova nel santuario della Beata Vergine del Rosario “per una solenne concelebrazione eucaristica di lode e di ringraziamento, in occasione del decimo anniversario dell’ingresso nella città mariana dell’arcivescovo Tommaso Caputo. La ricorrenza – ricorda una nota – si inserisce nel tempo di grazia che la Chiesa pompeiana sta vivendo con l’Anno giubilare longhiano, per ricordare i 150 anni dall’arrivo di Bartolo Longo”. Mons. Caputo, nato ad Afragola nel 1950, ordinato sacerdote nel 1974, dopo aver prestato servizio in varie Nunziature e nella Segreteria di Stato vaticana, fu nominato arcivescovo e consacrato da Papa Benedetto XVI nel 2007. Fino al 2012 è stato nunzio apostolico a Malta e in Libia.