Diocesi: Aosta, al via il 17 gennaio un percorso di formazione per catechisti ed educatori per capire come “Lavorare in gruppo”

Prenderà il via martedì 17 gennaio il percorso di formazione per catechisti ed educatori promosso dalla diocesi di Aosta sul tema “Lavorare in gruppo”. Gli appuntamenti formativi sarà curati interamente da Maria Ciola, titolare dello Studio For sas di Cuneo, esperta in tecniche della comunicazione e collaboratrice con le diocesi del Regione ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta nella formazione dei catechisti pre e post battesimali.

All’incontro del 17 gennaio (con inizio alle 20.30) che si terrà online su piattaforma Zoom, ne seguiranno altri due che si svolgeranno in presenza: giovedì 9 febbraio, alle 20.30 in cattedrale, per le zone pastorali 1, 2 e 3; giovedì 23 febbraio, alle 20.30 presso l’oratorio di Saint-Vincent, per le zone pastorali 4 e 5.