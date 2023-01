Cammino sinodale: diocesi Bolzano, incontro online sul “Documento di lavoro per la tappa continentale”

La diocesi di Bolzano-Bressanone continua il proprio cammino sinodale. In diocesi è stata evidenziata, tra l’altro, anche la necessità di una migliore interazione tra il livello parrocchiale e quello diocesano. I risultati del rapporto diocesano sono confluiti nel giugno 2022 nella discussione della Conferenza episcopale italiana. In Alto Adige si punta a dare la priorità alle azioni che possono essere affrontate e attuate direttamente nella diocesi. La Chiesa locale ora è invitata a formulare il suo feedback sul “Documento di lavoro per la tappa continentale”. Così venerdì 13 gennaio, dalle 15 alle 18, l’Ufficio pastorale organizza un incontro online in cui tutti gli interessati possono contribuire al processo mondiale. Il cammino sinodale nella diocesi si svolge quest’anno in cinque “cantieri”: ogni parrocchia, associazione, comunità decide liberamente su quale cantiere concentrare la propria attenzione. Possono essere uno o più elementi tra quelli proposti, ma anche iniziative volte a promuovere percorsi del “camminare insieme”. Tutte le informazioni sul Sinodo e sulle prossime tappe previste in diocesi sono disponibili sul sito web: www.bz-bx.net/it/sinodo21.