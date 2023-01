Salesiani: Valdocco, al via domani le Giornate di spiritualità

(Foto Ans)

Prendono il via domani, 12 gennaio (fino al 15), le Giornate di spiritualità della Famiglia Salesiana (Gsfs) a Valdocco dove circa 300 membri di questa famiglia religiosa s’incontreranno con il rettor maggiore e i responsabili maggiori di buona parte dei 32 gruppi della Famiglia Salesiana, per condividere la spiritualità, pregare insieme e riflettere sulla Strenna 2023: “Come lievito nella Famiglia umana d’oggi. La dimensione laicale della Famiglia di Don Bosco”. Allo stesso tempo, però, riferisce l’agenzia salesiana Ans, saranno molti di più i membri della Famiglia Salesiana che parteciperanno all’evento mondiale grazie ai collegamenti digitali in diretta e allo specifico programma online organizzato in alcune delle 7 regioni salesiane. La formula adottata ancora per il 2023 lascerà spazio ai diversi programmi eventualmente previsti nelle altre Regioni salesiane di continuare ad approfondire le esperienze e i sogni dei laici membri della Famiglia Salesiana. Sarà possibile vivere comunitariamente i principali momenti delle Giornate: in particolare, la messa mattutina delle 9 e le sessioni pomeridiane dalle 15 alle 17.30 saranno sempre visibili sui canali social di Ans – pagina Facebook e canale YouTube.