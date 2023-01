Ordinariato militare: dall’11 al 15 maggio il Pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes

“Che si costruisca qui una cappella…”. Muove dalle parole della Vergine il Pellegrinaggio militare internazionale di quest’anno a Lourdes. Avrà luogo dall’11 al 15 maggio e, come di consueto, è riservato a tutti i militari, civili e familiari. Ad annunciare oggi l’evento, dal suo sito ufficiale, è l’Ordinariato militare per l’Italia (Omi). “Nel corso della tredicesima apparizione – si legge nel sito – Maria si rivolge così a Bernadette: ‘Vada a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e che vi si costruisca una cappella. Che si venga in processione, significa camminare, in questa vita, sempre vicino ai nostri fratelli’”. Dall’Omi anche l’avviso che presto verranno dati dettagli organizzativi sull’evento.